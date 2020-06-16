Глава Крыма поздравил «Артек» с днём рождения

https://static.news.ru/photo/b022a47e-afb9-11ea-9281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Международный детский центр «Артек» в Крыму 16 июня отмечает свой 95-й день рождения. Руководство лагеря поздравил с круглой датой глава республики Сергей Аксёнов.

Как передаёт «МК в Крыму», Аксёнов в своём поздравлении отметил, что «Артек» принимает «только лучших из лучших» и для многих детей путёвка в лагерь стала заветной мечтой. Глава Крыма подчеркнул, что лагерь «обрёл вторую жизнь» после вхождения полуострова в состав России. После этого эпохального события в «Артеке» провели масштабную модернизацию инфраструктуры, что создало новые возможности для творчества, учёбы и физического развития детей.

Аксёнов добавил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса лагерь начнёт работать позже обычного. Формат работы «Артека» адаптируют под санитарные рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, глава Крыма заявил, что после консультаций с руководством лагеря и федеральным центром удалось достичь договорённости о приёме детей с 1 июля.

Детский лагерь «Артек» был организован в 1925 году на южном побережье Крыма в посёлке Гурзуф по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьёва. В советское время «Артек» стал самым знаменитым пионерским лагерем, своего рода визитной карточкой пионерской организации СССР.