Глава Крыма поздравил «Артек» с днём рождения

Международный детский центр «Артек» в Крыму 16 июня отмечает свой 95-й день рождения. Руководство лагеря поздравил с круглой датой глава республики Сергей Аксёнов.
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Аксёнов добавил, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса лагерь начнёт работать позже обычного. Формат работы «Артека» адаптируют под санитарные рекомендации Роспотребнадзора.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, глава Крыма заявил, что после консультаций с руководством лагеря и федеральным центром удалось достичь договорённости о приёме детей с 1 июля.
Детский лагерь «Артек» был организован в 1925 году на южном побережье Крыма в посёлке Гурзуф по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьёва. В советское время «Артек» стал самым знаменитым пионерским лагерем, своего рода визитной карточкой пионерской организации СССР.
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