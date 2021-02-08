Глава Крыма поручил очистить пляжи от рек с нечистотами

https://static.news.ru/photo/a872db9c-69f7-11eb-8346-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов в рамках подготовки к новому курортному сезону поручил устранить с пляжей полуострова реки с нечистотами.

По словам Аксёнова, канализационные стоки во многих курортных городах Крыма проходят прямо по территории пляжей и выливаются в море на участках, где купаются отдыхающие.

Мы так сервис на должном уровне никогда не организуем. Задача простая: чтобы в этом году в окружающую среду ни один литр отходов не попал, — цитирует губернатора «МК в Крыму».

Аксёнов посетовал, что администрации муниципалитетов полуострова до сих пор не спешили исправлять ситуацию с выбросом отходов в непредусмотренных местах. Осенью 2020 года работы в этом направлении несколько активизировались, однако в настоящее время в Крыму снова всё больше отходов сбрасываются в водоёмы, минуя очистные сооружения.

Ранее глава Крыма призвал на заседании оперштаба по водоснабжению региона порекомендовал готовиться к худшему сценарию в ситуации с наполнением водохранилищ, передавал NEWS.ru. По словам Аксёнова, у синоптиков нет единого мнения по поводу того, как будут наполняться водохранилища. Поэтому властям следует не рассчитывать на улучшение ситуации, а, наоборот, приготовиться к тому, что она станет ещё хуже. Аксёнов добавил, что необходимо продолжать разработку подземных источников воды, не дожидаясь увеличения объёма осадков.