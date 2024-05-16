Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что благодаря профессионализму и бдительности сотрудников ФСБ был предотвращен теракт на железнодорожной дороге в Крыму. Он выразил свою благодарность спецслужбам за надежную защиту региона.

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге. Завербованные украинскими спецслужбами граждане задержаны, — написал Аксенов.

Ранее стало известно, что в Крыму мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины, планировали устроить взрыв на железной дороге, они арестованы. По версии следствия, в октябре 2023 года мужчина через мессенджер был завербован сотрудником ГУР Украины. В дальнейшем он привлек к заданию свою подругу. Пара фотографировала места проживания российских военнослужащих, позиции ПВО, а также передавала координаты объектов топливно-энергетического комплекса в регионе.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным ведомства, ПВО также сбила девять беспилотников над Белгородской областью, пять — над Курской областью и еще три — над Брянской областью.