Глава Крыма отреагировал на видеообращение Путина Глава Крыма Аксенов написал «Крым с президентом!»

Фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал в своем Telegram-канале на видеообращение российского лидера Владимира Путина фразой «Крым с президентом!». 24 июня глава государства выступил с обращением к народу из-за ситуации в стране, связанной с действиями бизнесмена Евгения Пригожина.

Крым с Президентом! — написал Аксенов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также написал в своем Telegram-канале «Донецкая Народная Республика с Президентом!»

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Путин в обращении заявил, что власти жестко ответят на действия мятежников. Президент подчеркнул, что будут предприняты решительные действия из-за ситуации в Ростове-на-Дону. Глава государства назвал любую внутреннюю смуту смертельной угрозой для государственности и для нации.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации.

До этого ФСБ России возбудила уголовное дело против Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу. Генеральная прокуратура РФ в свою очередь сообщила, что действиям предпринимателя будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела.