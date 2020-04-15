Глава Крыма назвал основную задачу региона в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f0492dda-815f-11ea-b540-fa163e074e61_660.jpg Сергей Аксёнов Фото: rk.gov.ru

Основная задача Крыма в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа заключается в том, чтобы не допустить ежедневного роста числа новых случаев заболевания. С таким заявлением 18 апреля выступил глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, два-три новых случая заражения в день в Крыму должно стать максимально допустимой планкой.

Если дальше пойдёт ситуация, то, конечно, ни о каком курортном сезоне говорить не придётся, неважно, о внутреннем туризме или других вариантах, — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

За последние 24 часа в Крыму было выявлено три новых случая заражения COVID-19.

По состоянию на 18 апреля в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе замедлился прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией.