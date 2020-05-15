Глава Костромской области Ситников подал документы на пост губернатора

https://static.news.ru/photo/35316e3a-ae33-11ea-80bb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ситников Фото: adm44.ru

Документы в избирательную комиссию Костромской области, где 13 сентября должны состоятся выборы главы региона, отправил действующий губернатор Сергей Ситников. Об этом он написал в Instagram.

Подал документы в избирательную комиссию Костромской области в качестве кандидата в губернаторы. Надеюсь на вашу поддержку, — написал он.

Ситников стал первым подавшим документы.

До этого решение действующего губернатора Костромской области баллотироваться на этот пост повторно поддержал президент Владимир Путин.

9 июня «Единая Россия» объявила, что на предстоящих сентябрьских выборах как минимум девять губернаторов будут баллотироваться от партии власти. Ещё ряд кандидатур будут объявлены 16 июня. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, поддержка ЕР не добавит очков идущим на выборы губернаторам, однако значительно облегчит им прохождение обязательных технологических процедур, в том числе прохождение муниципального фильтра.