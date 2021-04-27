Глава компании в Якутске задолжал работникам зарплату на 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/00dd2512-a7ec-11eb-a3c8-96000091f725_660.jpg Фото: crimlife_yakutia/vk.com

В Якутске глава компании в течение года не выплачивал зарплату сотрудникам и задолжал им свыше одного миллиона рублей. Бизнесмен задержан, решается вопрос о его заключении под стражу, сообщается на сайте следуправления СКР по республике Саха (Якутия).

Речь идёт о гендиректоре акционерного общества «Сахапроект» Аркадии Габышеве. В ходе предварительного расследования было установлено, что он не выплачивал зарплату восьмерым работникам с ноября 2019 по октябрь 2020 года, хотя средства на расчётных счетах организации были. Общая сумма задолженности составил 1 млн 70 тысяч рублей.

В отношении главы компании было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из иной личной заинтересованности). Свою вину Габышев признал и обязался погасить долг. В связи с этим ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако до настоящего времени глава компании не принял никаких мер к погашению задолженности. Более того, было установлено, что он активно уклоняется от выполнения своих обязательств и создаёт препятствия следствию.

СКР готовит документы для ужесточения меры пресечения Габышеву. На автомобиль бизнесмена, счета АО «Сахапроект» и другие подчинённые ему организации наложен арест.

Ранее сообщалось, что глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о невыплате зарплат работникам шахты «Алексиевская» в Кемеровской области. Размер задолженности составляет около 200 млн рублей.