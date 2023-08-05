Глава Коми сообщил о гибели жителя республики в ходе СВО

Фото: t.me/VladimirUyba

Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил в Telegram о смерти жителя региона в ходе СВО. Губернатор рассказал, что уроженец села Усть-Кулом ефрейтор Илья Л. храбро сражался и погиб за Родину. В Минобороны не комментировали данную информацию.

Наш земляк родился в селе Усть-Кулом. Служил в должности наводчика. Был очень добрым и отзывчивым человеком. Светлая память о нем и его подвиге навсегда останется в наших сердцах. Илья Анатольевич храбро сражался и погиб за Родину, до конца исполнив воинский и гражданский долг. Он отдал свою жизнь за Победу нашего народа над неонацизмом, — написал Уйба.

22 июля РИА Новости сообщило о гибели своего военного корреспондента Ростислава Журавлева в результате обстрела в зоне специальной военной операции. По данным агентства, военкор погиб в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ. Еще трое журналистов были ранены.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что Журавлев погиб в результате обстрела гражданской машины, следовавшей от города Васильевки в село Владимировка. Балицкий назвал Журавлева «молодым талантливым парнем», который «не раз бывал на переднем крае, лично знал многих военных и не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным гражданам».