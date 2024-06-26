Глава Коми сделал заявление после ЧП с поездом Глава Коми сообщил, что вылетает на место ЧП с поездом

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетел в Инту, где с рельсов сошли вагоны пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. В своем Telegram-канале он пообещал координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.

Вылетаю на место происшествия. Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов в районе Инты. Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим, — написал Уйба.

Как сообщалось, в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Воркута — Новороссийск. По предварительным данным, девять вагонов опрокинулись и лежат на земле.

В РЖД сообщили, что причиной схода пассажирского поезда с рельсов в Коми может быть повреждение полотна из-за дождей. Отмечается, что к месту направлены два восстановительных поезда.

В результате ЧП с пассажирским поездом в Коми пострадали 70 человек. Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находились 232 пассажира. В основном у пострадавших — ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Следственный комитет предварительно установил, что погибших нет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности.