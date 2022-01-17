Глава Коми отправил правительство республики в отставку

Глава республики Коми Владимир Уйба отправил в отставку региональное правительство. Об этом он заявил на брифинге 17 января, рассказали NEWS.ru в пресс-службе руководителя региона. Такое решение Уйба объяснил стратегическими задачами региона, в первую очередь, диверсификацией экономики и реализацией Программы социально-экономического развития.

Отмечается, что Программу социально-экономического развития региона необходимо утвердить не позднее марта. Уйба поблагодарил членов правительства за работу, в том числе в рамках стратегии социально-экономического развития, которая была пересмотрена. По словам главы региона, задачей нового кабмина будет выведение экономики на новый уровень. Он отметил, что в Плане диверсификации экономики на 2021–2026 годы содержатся 50 крупных инвестпроектов, в рамках которых планируется привлечь в регион 150 млрд рублей.

Это позволит вывести регион на принципиально новый уровень развития, станет основой для экономического роста отраслей, в числе которых — перспективные для республики лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых, — сказал Уйба.

Новый состав правительства будет объявлен позже, до этого момента министры продолжат работу в статусе и.о.

Подтверждаем [отставку правительства Республики Коми]. Дополнительной информации пока нет, будет позже — по поводу формирования [нового правительства], на кого полномочия возложены. Своё решение Владимир Уйба связал со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде. Прежде всего, это программа диверсификации экономики. Вы знаете, что она утверждена на федеральном уровне до 2026 года. А также реализация программ социально-экономического развития региона, которая сейчас активно разрабатывается по поручению президента России [Владимира Путина] и должна быть утверждена не позднее марта 2022 года. На предыдущую команду были возложены несколько другие задачи, с которыми она достойно справилась и, по сути, создала некий задел, крепкая основа на реализацию новых задач, — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что ротация — вполне естественный процесс, так как справиться с новыми задачи — естественно нужна профессиональная, обновлённая, усиленная команда.

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