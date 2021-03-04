Глава Кемерово попал в больницу с переломами рёбер

https://static.news.ru/photo/50865034-7cd6-11eb-8921-96000091f725_660.jpg Илья Середюк Фото: kemerovo_adm/vk.com

Глава города Кемерово Илья Середюк попал в больницу, у него сломаны пять рёбер. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава города госпитализирован в больницу им. Подгорбунского. У него диагностирован перелом пяти рёбер, — рассказали там.

В мэрии добавили, что на данный момент Середюку оказывается вся необходимая помощь. Глава города чувствует себя хорошо и идёт на поправку.

Тем не менее в пресс-службе не рассказали, при каких обстоятельствах мужчина получил такие травмы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что мэра Геленджика Алексея Богодистова госпитализировали с коронавирусом. Он сам об этом сообщил, подчеркнув, что продолжает работать в удалённом режиме. Все контактировавшие с ним сотрудники сейчас находятся на самоизоляции.