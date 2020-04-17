Глава Карелии ввёл с 22 апреля ограничения по въезду на территорию региона

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Иркутская и Владимирская области, Республика Коми, Удмуртская Республика и Забайкальский край должны усилить меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его мнению, высказанному на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров, ряд регионов нуждаются в мобилизации усилий по борьбе с коронавирусом. Нужно обратить внимание Иркутской области, Удмуртии, Республике...