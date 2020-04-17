Глава Карелии ввёл с 22 апреля ограничения по въезду на территорию региона

Власти Карелии ограничат въезд на территорию республики с 22 апреля. Указ подписал губернатор региона Артур Парфенчиков.
С 0:00 часов 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности въезд на территорию республики Карелия из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, — написал Парфенчиков на своей странице «ВКонтакте».
NEWS.ru писал, что житель Петрозаводска заразил коронавирусом своих родственников, приехав из Московской области. Среди заболевших четырёхмесячный ребёнок и 80-летняя женщина.
Ранее стражи порядка объявили в розыск семью в Петрозаводске, которая находилась на самоизоляции. Семейная пара не отвечала на звонки, игнорировала сообщения в социальных сетях и никому не открывала дверь.
В настоящий момент в Карелии зафиксировано 9 случаев коронавирусной инфекции.
В России COVID-19 диагностирован у 32008 человек (+4070 за последние сутки), 2590 выздоровели (+286 за последние сутки). Умерли 273 человека (+41 за последние сутки). В Москве 18105 (+1959 за последние сутки) заболевших, 1517 выздоровели, 127 умерли.
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