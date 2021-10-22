Глава Карелии исключил введение локдауна в регионе

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что краткосрочный локдаун по примеру Москвы в республике вводиться не будет, поскольку она входит в число лучших по уровню коллективного иммунитета. Однако ряд новых ограничений всё же появится, написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В частности, жители республики в возрасте старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, должны будут соблюдать самоизоляцию. Это ограничение не распространяется на привившихся от коронавируса или переболевших в течение последних шести месяцев.

С 20 ноября работодатели должны перевести на дистанционную работу сотрудников старше 50 лет, которые не привились или не переболели. Речь идёт о предприятиях, не имеющих паспорта коллективного иммунитета.

В ряде районов Карелии запрещается проведение массовых мероприятий до 15 ноября. Кроме того, в регионе приостанавливают до 1 декабря посещение стационаров социального обслуживания.

Акцент принимаемых мер сделан на активизацию дальнейшей вакцинации. Это крайне важно, — отметил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что о введении локдауна задумались власти Санкт-Петербурга. Предполагается, что это произойдёт 30 октября. Ужесточение антиковидных мер будет аналогично московскому варианту — работу продолжат только продуктовые магазины, аптеки и предприятия сферы бытовых услуг.