https://static.news.ru/photo/6abe78f6-d894-11e9-98d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Избранный глава Калмыкии Бату Хасиков призвал муниципальные власти информировать жителей о проделанной работе, а программистам предложил разработать национальные смайлики для электронных сообщений.

Вот тут идея появилась. Есть у нас IT-шники, которые могли бы разработать наши национальные эмодзи? — спросил он в Instagram.

Хасиков также предложил землякам стать более позитивными, вести гармоничную жизнь и не забывать вкладывать «в своё здоровье, семью, друзей и родину». В свою очередь, он не стал обещать скорые перемены, подчеркнув, что нужно начинать «даже не с нуля», а «разгребать авгиевы конюшни».

Как писал News.ru, 20 марта президент РФ Владимир Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова и. о. руководителя Республики Калмыкия. Хасиков является обладателем множества чемпионских титулов по кикбоксингу, с 2008 года он был депутатом регионального парламента, с 2012 по 2014 год представлял Калмыкию в Совете Федерации. Бывший глава Калмыкии Алексей Орлов вслед за рядом губернаторов других регионов написал заявление об отставке.