Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Избранный глава Калмыкии Бату Хасиков призвал муниципальные власти информировать жителей о проделанной работе, а программистам предложил разработать национальные смайлики для электронных сообщений.

Вот тут идея появилась. Есть у нас IT-шники, которые могли бы разработать наши национальные эмодзи? — спросил он в Instagram.

Хасиков также предложил землякам стать более позитивными, вести гармоничную жизнь и не забывать вкладывать «в своё здоровье, семью, друзей и родину». В свою очередь, он не стал обещать скорые перемены, подчеркнув, что нужно начинать «даже не с нуля», а «разгребать авгиевы конюшни».

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Я знаю, что после выборов эффект ожидания перемен к лучшему зашкаливает. Многие хотели бы, чтобы эти перемены произошли немедленно. Я этого тоже хочу, но знаю, что так не бывает.. Кто хорошо знает ситуацию в нашей республике, тот знает, что мы даже не с нуля начинаем. Нам предстоит ещё разгребать авгиевы конюшни. Хотя всё таки какие-то перемены уже есть. Благодаря поддержке наших федеральных друзей. Я и моя команда отражаем это регулярно на своих информационных ресурсах. Проверьте. Кстати, в очередной раз призываю и рекомендую всем органам власти Калмыкии более ответственно и качественно (особенно главам районов!) информировать жителей республики о планах и о результатах проделанной работы. ᅠ Дорогие земляки! Больше веры и позитива! Жизнь каждого из нас должна быть гармоничной - только тогда мы в итоге будем эффективны. Поэтому не забывайте вкладывать в себя, в своё здоровье, семью, друзей, в свою Родину! ᅠ Вот тут идея появилась) Есть у нас ITишники, которые могли бы разработать наши национальные эмоджи??? ᅠ #Калмыкия #СтратегияПобеды

Публикация от Бату Хасиков (@batukhasikov)

Как писал News.ru, 20 марта президент РФ Владимир Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова и. о. руководителя Республики Калмыкия. Хасиков является обладателем множества чемпионских титулов по кикбоксингу, с 2008 года он был депутатом регионального парламента, с 2012 по 2014 год представлял Калмыкию в Совете Федерации. Бывший глава Калмыкии Алексей Орлов вслед за рядом губернаторов других регионов написал заявление об отставке.

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