Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

https://static.news.ru/photo/f6d3b218-beb0-11ea-90a7-fa163e074e61_660.jpg Бату Хасиков Фото: vk.com/batu80

Изменить Степное Уложение (конституцию) Калмыкии предложил глава республики Бату Хасиков. Такая инициатива была предложена на фоне вступления в силу поправок к Конституции РФ.

По словам главы республики, принятое 5 апреля 1994 года Степное Уложение является наследием 1990-х годов.

Утверждённые же поправки в Конституцию Российской Федерации, в том числе и об организации публичной власти, потребуют системных изменений на региональном уровне... С учётом сказанного полагаю необходимым создание Совета по законодательству Республики Калмыкия, цель которого — подготовить изменения в конституцию нашей республики, — заявил Хасиков в рамках видеообращения, опубликованного на его странице в «Вконтакте».

Он также поздравил всех жителей региона с Днём республики и 100-летием автономии, которые отмечаются в воскресенье, 5 июля. Глава Калмыкии призвал население чтить героев республики и предложил переименовать проспект Остапа Бендера в честь полного георгиевского кавалера Петра Анацкого, погибшего в 1918 году.

Как писал NEWS.ru, в минувшую пятницу, 3 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ. Поправки вступили в силу 4 июля. Изменения были одобрены в ходе проведённого общероссийского голосования.

В общей сложности в Основной закон внесли 206 поправок. Основные касаются социальных тем: гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год и обеспечивают реализацию принципов социального партнёрства в сфере трудовых отношений.

Также теперь в Конституции содержится пункт о доступной и качественной медицине, об обеспечении государством приоритета семейного воспитания и о том, что оно «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей», которые остались без попечения.

Помимо этого, отныне Основной закон запрещает избирать президентом гражданина РФ, который имеет или имел гражданство другой страны или вид на жительство в ней. Это ограничение относится к сенаторам, депутатам, высшим должностным лицам регионов, руководителям федеральных госорганов, уполномоченному по правам человека, судьям, прокурорам и так далее.

После принятия поправок Конституция находится в приоритете над международным правом, а Конституционный суд может не исполнять решение международных органов, если они противоречат основному закону страны.

Также усилены полномочия Госдумы и Совфеда, которые обладают правом осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступила в силу поправка президентских сроков без слова «подряд». Они не учитывают количество сроков, в течение которых глава государства занимал пост.

Сам лидер страны теперь формирует Совбез и Государственный совет. Одним из изменений, которое предложил Владимир Путин, стал запрет на двойное гражданство и счета в зарубежных банках для отдельных должностных лиц, включая президента.

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции России продолжит свою работу. Она будет заниматься мониторингом реализации изменений в Основной закон.

Голосование по внесению изменений в Основной закон проводилось с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на голосовании составила 67,97%. Изменения в Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27%.

О необходимости внесения поправок Путин заявил во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять свой пост.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению президента Владимира Путина, в советской конституции была заложена «мина замедленного действия». Проблемным он считает пункт о праве республик на выход из государства.