Глава Калининграда рассказал об ответе ЕС на требования России по транзиту Алиханов: ЕС может учесть свои обязательства и не будет препятствовать транзиту в Калининград

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ЕС может «учесть свои обязательства» и отменить ограничения на транзит ряда российских товаров в Калининград. Он отметил в своем Telegram-канале, что при любом стечении обстоятельств у региона достаточно сильная федеральная поддержка, поэтому проблему в любом случае постараются решить на дипломатическом уровне. По словам главы региона, на линию Санкт-Петербург — Калининград 25 июня выходит пятый паром, который сможет переправлять товары, попавшие под санкции Евросоюза.

Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту, ну посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро, — рассказал Алиханов в обращении к гражданам.

Губернатор Калининградской области ранее заявил, что власти региона нашли компанию, которая готова предоставить дополнительные суда. Сейчас на линии Усть-Луга — Балтийск ходят четыре судна. Компания, название которое Алиханов решил не раскрывать, может переправить в бассейн Балтийского моря еще пять-шесть судов.

Ранее Алиханов отмечал, что для того чтобы полностью покрыть потребности региона, необходимо семь дополнительных судов к уже имеющимся. По словам главы региона, федеральный центр в любом случае поддержит Калининград, в том числе в судебно-правовой сфере, чтобы доказать нелегитимность решения ЕС по ограничению транзита товаров.

Ранее Алиханов сообщил о том, что ЕС нарушил как минимум два документа в рамках ВТО — СПС (Соглашение о партнерстве и сотрудничестве) и ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле). Он пояснил, что запреты на ввоз каких-либо товаров могут вводиться, согласно статье 19 СПС, только в связи с угрозами общественной безопасности или охране здоровья. Попавшие под санкции товары к данным категориям не относятся.