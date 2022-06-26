Глава Калининграда рассказал, чего не хватает региону для поставок по морю Губернатор Алиханов: для бесперебойных поставок по морю Калининграду нужны субсидии

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что для бесперебойных поставок грузов по морю между эксклавом и остальной частью России необходимо субсидирование морского тарифа. Глава региона заверил, что блокада Калининграду не грозит, так как «страна может позволить себе субсидии» для развития эксклава, а паромов в Балтийском бассейне для перевозок избыточно.

Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чём. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это и позволит себе программы развития региона, — написал Алиханов в Telegram-канале.

По его словам, калининградский транзит через Литву полностью оплачивается Москвой, никаких грузов двойного назначения или военных грузов Россия не перевозит, но Еврокомиссия запуталась в собственных санкциях «из-за бюрократии, которая превосходит даже советскую».

В ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались. Это я мягко выражаюсь, — добавил Алиханов.

Он отметил, что на следующей неделе ЕК предоставит разъяснения «о снятии ограничений» с транзита через Литву. Алиханов призвал страну не переживать за Калининград, но «думать о нем».

17 июня Алиханов заявил, что АО «Литовские железные дороги» уведомило региональные власти об ограничении транзита ряда товаров из субъектов РФ в Калининград. Позже он назвал это решение нелегитимным, так как ЕС нарушил как минимум два документа в рамках ВТО — СПС (Соглашение о партнерстве и сотрудничестве) и ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле).