Глава Каховки заявил о попытках Киева скрыть эпидемию холеры в ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холера продолжает убивать военнослужащих Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его словам, эпидемию не удается остановить и не получается скрыть, но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит.

Еще как минимум два человека умерли от этой заразы на правом берегу. Ранее подполье сообщало о вспышке заболевания. Госпитализированы более сотни человек. Не менее 12 скончались, — отметил Филипчук.

Киев скрывает вспышку холеры в Херсоне, пытаясь замаскировать ее под тиф, сообщал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. По его словам, холерный вибрион (возбудитель холеры) попал в питьевую воду из Днепра. Он отметил, что Киев перестал обслуживать скважины, расположенные на правом берегу Днепра из-за отсутствия электроснабжения.

Специалисты Роспотребнадзора 1 июля обнаружили холероподобный вибрион в водоемах на территории городского округа Мариуполь. В зоне риска находятся река Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, река Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, а также морской пляж в районе судоремонтного завода. В администрации отметили, что холероподобный вибрион не является холерой, а относится к кишечной инфекции. Там подчеркнули, что причин для паники нет, но призвали местных жителей быть осторожными.