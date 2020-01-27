https://static.news.ru/photo/d5afab3e-40dc-11ea-bf77-fa163e074e61_660.jpg Махмуд-Али Калиматов Фото: ingushetia.ru

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вновь отправил в отставку правительство региона.

Такое решение он принял во второй раз за последние пять месяцев: в сентябре 2019 года после избрания на пост он сразу же подписал указ об отставке правительства, пишет Life. На должность премьера был назначен Константин Суриков, после чего Калиматов произвёл ряд назначений, однако формирование кабмина так и не завершилось.

Как писал NEWS.ru, 8 сентября 2019 года депутаты Народного собрания Ингушетии проголосовали за кандидатуру экс-прокурора Махмуда-Али Калиматова и избрали его руководителем республики. Срок его полномочий продлится пять лет.