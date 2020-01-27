Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов вновь отправил в отставку правительство региона.
Такое решение он принял во второй раз за последние пять месяцев: в сентябре 2019 года после избрания на пост он сразу же подписал указ об отставке правительства,
Как писал NEWS.ru, 8 сентября 2019 года депутаты Народного собрания Ингушетии проголосовали за кандидатуру экс-прокурора Махмуда-Али Калиматова и избрали его руководителем республики. Срок его полномочий продлится пять лет.
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