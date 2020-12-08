Глава ХМАО оценила ограничения по коронавирусу в регионе

https://static.news.ru/photo/910f6540-39f7-11eb-a511-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящий момент на территории Ханты-Мансийского автономного округа введено достаточно ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в среду, 9 декабря, сообщила глава региона Наталья Комарова.

В ХМАО до 10 января запрещено проведение новогодних культурно-массовых мероприятий в закрытых залах из-за ситуации с распространением инфекции. Местным жителям рекомендовано сократить число семейных мероприятий или же отказаться от них. Также в регионе продолжает действовать масочный режим, режим обязательной самоизоляции для беременных женщин, жителей старше 65 лет и лиц, страдающих от хронических недугов. Кроме того, многие местные предприятия перевели до 40% своих сотрудников на удалённый режим работы.

На сегодня, учитывая действующий набор показателей, характеризующих эпидситуацию, принятых мер, надеемся, достаточно. Очень хотелось бы, чтобы нам не понадобилось новых ограничений, а мы могли отказаться от части из них, — цитирует Комарову РИА Новости.

В ХМАО с начала пандемии 36,3 тысячи человек заразились коронавирусом, более чем 32 тысячам удалось выздороветь, 451 пациент умер. Летальные исходы на территории округа фиксируются каждый день.

Как ранее передавал NEWS.ru, наименьший темп прироста заболевших коронавирусом за последние 24 часа зафиксирован на Алтае, в Ненецком АО, ХМАО и Дагестане. Показатель на уровне 0,7% зарегистрирован в ЯНАО, Калмыкии, Магадане, на Чукотке, в Туве, Марий Эл, Костромской, Оренбургской и Новосибирской областях. Среднероссийский суточный прирост числа заболевших коронавирусом составил 1%.