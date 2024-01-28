Глава Херсонской области высказался о нападении на журналистку «Известий» Губернатор Сальдо назвал нападение на Графчикову бандитским насилием

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Наталия Графчикова

Нападение на журналистку «Известий» Наталию Графчикову является «бандитским насилием», сопровождающимся «потоком похабных оскорблений», заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, Графчикова является профессионалом своего дела, в чем он не раз убеждался.

Наталия Графчикова неоднократно работала в горячих точках на территории Херсонской области и не боится рисковать своей жизнью ради донесения правды <...> Она покидала Херсон в числе последних, — подчеркнул Сальдо.

Губернатор заявил, что «командование добровольческого батальона им. В.Ф. Маргелова готово помочь охранникам-хулиганам провести переоценку ценностей». По его словам, после этого дебоширы, возможно, смогут стать положительными персонажами будущих репортажей Графчиковой.

Ранее ответственный секретарь совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, юрист Илья Русяев заявил, что охранники мероприятия ВИП-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье могут быть привлечены к уголовной ответственности за нападение на журналистку «Известий». Он уточнил, что ситуация подпадает под статью о воспрепятствовании законной деятельности журналистов с применением насилия.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на съемочную группу. Графчикову избили, а оператору сломали камеру во время семинара ВИП-коуча и блогера Инны Тлиашиновой.