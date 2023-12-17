Глава Херсонской области рассказал о функции наемников в ВСУ Сальдо: иностранные наемники расстреливают пытающихся сдаться в плен солдат ВСУ

Фото: МО Украины

Функция иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, состоит в том, чтобы пресекать попытки сдачи в плен мобилизованных против их воли украинцев, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, наемники просто расстреливают солдат, желающих сложить оружие.

Наемники, как правило, вперед не лезут, они вперед толкают мобилизованных украинцев, затянутых в армию силком. Они только сзади стоят по определенным точкам, и в случае если военнослужащие пытаются сдаться в плен, они их просто-напросто расстреливают. Вот функция наемников на сегодняшний день, — сказал Сальдо.

Ранее западные СМИ писали, что Вооруженные силы Украины начали активно вербовать иностранных военнослужащих на фоне провала летнего контрнаступления. По словам журналистов, украинская армия понесла огромные потери и Киев стремится компенсировать их за счет наемников из других стран. Они также указали, что средняя продолжительность жизни украинского военнослужащего на передовой составляет четыре часа. Статистика смертности в подразделениях ВСУ — 80–90%.