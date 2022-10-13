Глава Херсонской области попросил Россию помочь с эвакуацией жителей Глава Херсонской области Сальдо попросил правительство РФ помочь с эвакуацией жителей

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился в своем Telegram-канале к властям России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских военных. По его словам, их можно было бы вывезти в такие регионы, как Крым, Ростовская область, Краснодарский край и Ставропольский край

Мы предложили всем жителям Херсонской области <...> выехать в другие регионы. <...> Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы, — заявил Сальдо.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все попытки контратак украинских военных в регионе подавляются. По его словам, Киев бросает своих солдат в бойню и ВС РФ вынуждены отвечать на угрозы. В результате силы ВСУ «просто теряют людей».

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил, что попытки украинских войск прорвать оборону в регионе были успешно отбиты. Удары по Антоновскому мосту отражены системами ПВО.

Стремоусов назвал жителей Украины заложниками ситуации и призвал создавать очаги сопротивления, чтобы остановить самоуничтожение в угоду коллективному Западу.