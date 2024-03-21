Глава Грайворона Бондарев призвал жителей покинуть город из-за обстрелов

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Глава регулярно обстреливаемого с украинской стороны белгородского города Грайворон Геннадий Бондарев в соцсети «ВКонтакте» призвал жителей временно покинуть город. По его словам, людей готова принять Ярославская область.

Обращаюсь к тем, кто остался в округе. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа, — написал Бондарев.

Власти стараются доставлять жителям продукты питания, но это зависит от обстановки, отметил глава городского округа. Он настоятельно рекомендовал «не подвергать себя и своих близких опасности».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что Вооруженные силы Украины на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли двое мужчин. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.

До этого стало известно, что пять жителей Белгородской области погибли за сутки в результате атак со стороны ВСУ. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа был атакован дроном-камикадзе. Один местный житель скончался, еще двое получили ранения.