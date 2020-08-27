Глава Геленджика подал в суд на местную жительницу за клевету

https://static.news.ru/photo/6c2e41a4-e878-11ea-8bcf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Богодистов Фото: gelendzhik.org

Глава Геленджика Алексей Богодистов подал в суд на женщину, заявившую, что градоначальник «ходил пьяный по городу и дебоширил».

По словам Богодистова, местная жительница распространяет лживую информацию. В связи с этим он обратился суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

По информации одного из пабликов, женщина опубликовала постановление по делу об административном нарушении в отношении гражданина Богодистова А. А. Согласно документу, в 2013 году пьяный гражданин дебоширил на улицах города-курорта. Женщина связала происшествие с мэром. Сам глава Геленджика намерен доказать, что речь идёт о его однофамильце.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами прокомментировал слухи о якобы пьяном дебоше, который игрок его команды Дмитрий Тарасов устроил на борту самолёта из Казани в Москву. По словам наставника казанцев, он сам должен был лететь тем же рейсом. Однако тренер задержался и не полетел вместе с футболистом в столицу. Однако на борту находился сын Слуцкого вместе со своими друзьями, которые были в Казани на игре «Рубина» со столичным «Спартаком». Слуцкий, со слов сына, заявил, что никакого реального конфликта на борту не было. Несколько футболистов разговаривали, а какой-то человек начал их снимать на камеру. Тарасов сделал ему замечание. Впоследствии из этого раздули фейковый скандал, писал NEWS.ru.