Глава финансовой пирамиды обманул вкладчиков на 700 млн рублей

https://static.news.ru/photo/4da52604-8fc0-11eb-839c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владимирской области возбудили ряд уголовных дел в отношении 61-летнего жителя Москвы, который ранее возглавлял правление кредитного потребительского кооператива, работавшего по принципу финансовой пирамиды.

Мужчина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путём, и преднамеренном банкротстве.

Согласно данным расследования, организация предлагала гражданам делать вклады, обещая получение высокого дохода в короткие сроки. На протяжении нескольких лет вкладчики действительно получали выплаты, что привлекало в кооператив новых людей. Проверка показала, что выплата процентов производилась за счёт новых вкладов.

В 2019 году у организации была отозвана лицензия. Деньги гражданам не вернули, они были выведены с помощью подконтрольных руководителю кооператива коммерческих структур и похищены. При этом выяснилось, что вопреки заверениям вклады застрахованы не были.

Потерпевшими в результате мошенничества признаны свыше 1,6 тысячи человек, многие из которых являются пенсионерами. Общая сумма причинённого им ущерба превышает 700 млн рублей.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По ходатайству следствия суд наложил арест на его имущество стоимостью 115 млн рублей, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году Центробанк обнаружил на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности. В их числе более 200 финансовых пирамид.