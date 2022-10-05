Глава Энергодара: из-за обстрелов ВСУ почти исчез дачный поселок

Фото: ТАСС

Последствия обстрела Энергодара

В результате массированных обстрелов Энергодара Запорожской области и его пригорода украинскими военными в черте города почти перестал существовать дачный поселок Волна, заявил в эфире «России 24» глава города Александр Волга. По его словам, бойцы ВСУ наносят удары по жилой застройке, а основная их цель — запугать местное население.

В рамках береговой зоны, куда постоянно прилетает, практически перестал существовать дачный поселок Волна, который находится недалеко от яхт-клуба. По какой причине удары наносятся по обычным жилым домам, здесь логику понять невозможно. Основной принцип — запугать население, — сказал Волга.

В Энергодаре Запорожской области с 4 октября был временно введен комендантский час c 20:00 до 06:00. Перемещение по городу в этот промежуток времени было запрещено. Такое решение было принято в целях безопасности.

Ранее в администрации Энергодара опровергли информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции. Отмечалось, что никакой угрозы нет. О взрывах вблизи элементов системы охлаждения ЗАЭС сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По их словам, были разбиты окна машинного зала второго энергоблока.