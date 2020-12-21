Глава Екатеринбурга станет первым замгубернатора Свердловской области

https://static.news.ru/photo/cf794946-439c-11eb-bdaf-fa163e074e61_660.jpg Александр Высокинский Фото: екатеринбург.рф

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области. Ранее стало известно, что Алексей Орлов, прежде занимавший эту должность, назначен первым вице-мэром Екатеринбурга. Глава региона Евгений Куйвашев во время трёхсторонней рабочей встречи призвал их «бережно отнестись» к сформированным в правительстве и в городской администрации коллективам.

Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Александр Высокинский принял сделанное ему предложение, — цитирует ТАСС сообщение департамента информационной политики региона.

Уточняется, что Высокинский займёт новую должность после проведения «всех необходимых процедур». Он будет курировать вопросы экономики и отвечать за развитие агломерации.

Как писал NEWS.ru, информация о том, что Александр Высокинский, который возглавляет мэрию с сентября 2018 года, может покинуть пост, появилась в октябре. По одной из версий, следующим его местом работы будет областное правительство, где вакантна должность заместителя губернатора — министра финансов. Чиновник уже работал вице-губернатором, курируя экономику и развитие «Большого Екатеринбурга». До этого он отвечал за экономику в статусе заммэра Екатеринбурга. Его уход одни связывают с тем, что Высокинский досрочно выполнил задачу губернатора Евгения Куйвашева по очистке мэрии от коррупции. Другие винят в увольнении вице-мэра Екатерину Куземку.