Глава единого оператора в сфере водоснабжения Дагестана арестован за взятки

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Гендиректор АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» Магомедгаджи Шапиев арестован Советским судом Махачкалы по делу о взяточничестве, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона. Согласно материалам дела, Шапиев с марта 2021 года по апрель 2023-го получил взятки на сумму 1 млн 450 тысяч рублей. Он пробудет под стражей до 27 июля.

Советским районным судом г. Махачкалы рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и отведения» Магомедгаджи Шапиева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Шапиев действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Денежные средства ему отдавали за «невыявление фактов нарушений в сфере водоснабжения и водоотведения, корректирование приборов учета холодного водоснабжения путем уменьшения показаний фактического потребления воды в жилых домах, обслуживаемых управляющими компаниями, а также за обеспечение возможности технического присоединения многоквартирных жилых домов к централизованным системам водоотведения».

Ранее стало известно о задержании генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, занимавшего должность начальника Главного управления связи Вооруженных сил России. По данным РЕН ТВ, незадолго до этого он мог получить взятку от друга на 2 млн рублей. Супруга высокопоставленного военного утверждает, что эти деньги Шамарин получил от друга в долг на подарок сыну на свадьбу.