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Глава ЕАО заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса

08:00, 20 февраля 2022
Глава ЕАО заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса Граждане ДНР на железно-дорожной станции Донецк-2 в ожидании поезда в Ростовскую область Фото: Николай Тришин/ТАСС
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Еврейская автономная область готова принять беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народный республик. Им будет оказана всевозможная поддержка. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Ростислав Гольдштейн.

ЕАО с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку, — написал он.

Глава региона добавил, что распорядился подготовить для беженцев шесть пунктов временного размещения, а также составить перечень вакантных в регионе рабочих мест.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.

По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, готовность принять жителей Донбасса выразили более 20 российских регионов. Он распорядился обеспечить беженцев всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи. Кроме того, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей.

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