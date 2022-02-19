Глава ЕАО заявил о готовности региона принять беженцев из Донбасса
Сергей Попов
Сергей Попов
08:00, 20 февраля 2022
Граждане ДНР на железно-дорожной станции Донецк-2 в ожидании поезда в Ростовскую областьФото: Николай Тришин/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Еврейская автономная область готова принять беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народный республик. Им будет оказана всевозможная поддержка. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Ростислав Гольдштейн.
ЕАО с сопереживанием и сочувствием относится к беде жителей ДНР и ЛНР. Им пришлось покинуть свои дома и искать прибежище в России. Наша область готова принять и разместить беженцев из этих республик, оказать им всяческую поддержку, — написал он.
Глава региона добавил, что распорядился подготовить для беженцев шесть пунктов временного размещения, а также составить перечень вакантных в регионе рабочих мест.
Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации мирного населения в Россию. Речь прежде всего о женщинах, детях и пожилых людях.
По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, готовность принять жителей Донбасса выразили более 20 российских регионов. Он распорядился обеспечить беженцев всем необходимым, в том числе питанием и средствами связи. Кроме того, в соответствии с поручением президента Владимира Путина, каждому из них будет выплачено по 10 тысяч рублей.