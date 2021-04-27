Глава ЕАО ответил на идею Хуснуллина об объединении региона с соседями

https://static.news.ru/photo/88627196-a7e6-11eb-bd49-96000091f725_660.jpg Ростислав Гольдштейн Фото: eao.ru

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн прокомментировал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина об объединении региона с Хабаровским краем. Он, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что подобные решения могут приниматься только жителями области, сообщается на официальном портале органов власти ЕАО.

Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители, и решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина, — приводит слова Гольдштейна его пресс-служба.

Он добавил, что не ожидал услышать от столько высокопоставленного чиновника о нежелании заниматься ЕАО. По его словам, такие вопросы должны решаться на уровне президента или главы правительства России.

Глава области также отметил, что его регион является сложным субъектом и для его развития необходимо прикладывать усилия.

Ранее Хуснуллин заявил, что России не нужны 85 регионов, это слишком много. Он предложил объединить ЕАО с Хабаровским краем, а Курганскую область с Тюменью. При этом он отметил, что не хочет заниматься ЕАО с точки зрения трудозатрат. Хуснуллин подчеркнул, что мнение о количестве регионов — его личная, неофициальная позиция.