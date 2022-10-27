Пушилин сообщил об успешном штурме на Марьинском направлении

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

На Марьинском направлении союзные войска успешно провели штурм, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В эфире программы «Соловьев LIVE» он подчеркнул, что именно направление в настоящий момент является одним из самых сложных. Также Пушилин сообщил, что определенные успехи также наблюдаются на Авдеевском направлении.

Противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм. Поэтому здесь мы тоже видим определенные успехи, — отметил врио главы ДНР.

Также Пушилин сообщил об уничтожении российскими военными плацдарма ВСУ на восточном берегу реки Жеребец, откуда они пытались взять под контроль трассу Кременная-Сватово. По его словам, ВС РФ отражали атаки украинской стороны на протяжении нескольких дней, после чего появилась возможность перейти в контрнаступление и выбить ВСУ из трех населенных пунктов.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные отразили атаки ВСУ на Купянском направлении. По его словам, украинские военные пытались навязать бои в селе Куземовка ЛНР, в наступательных операциях ВСУ участвовали до 500 человек личного состава, но российская сторона подавила все попытки прорыва со стороны противника.