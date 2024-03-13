Глава ДНР рассказал об «охоте ВСУ» за мирными жителями Пушилин: ВСУ с помощью дронов охотятся за мирными жителями

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Денис Пушилин

Вооруженные силы Украины целенаправленно охотятся за мирными жителями ДНР и используют для прицельных ударов по ним беспилотники, заявил глава региона Денис Пушилин. В эфире «Соловьев Live» он отметил, что украинские бойцы боеприпасы не экономят.

Идет вот такая охота за гражданскими объектами и просто за гражданскими людьми. Причем не экономят, судя по всему, потому что они [наносят удары] просто по прохожим, просто по машинам, — сказал он.

Ранее глава ДНР рассказал, что после взятия Авдеевки под контроль российской армии ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк с помощью простой артиллерии. Обстрелы происходили часто, достаточно хаотично и разрушали гражданскую инфраструктуру, при этом мирные жители погибали и получали ранения. Однако у ВСУ по-прежнему есть высокоточное дальнобойное вооружение, например HIMARS, и теперь Киев использует его, добавил он.

В среду, 13 марта, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли в плен раненых украинских солдат, брошенных сослуживцами в Невельском. О взятии этого населенного пункта под контроль Минобороны РФ сообщало накануне. Кимаковский отметил, что по всему Невельскому все еще разбросано большое количество трупов украинских военных, которых не забрали оттуда.