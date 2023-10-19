Глава поселения не поддержал идею депутатов оставить РФ без Шалав и Лохов Глава Шалавы Водопьянов: жители деревни не жаловались на название

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители деревни Шалава в Ярославской области не жалуются на ее название, заявил глава администрации Великосельского поселения Виталий Водопьянов. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru законопроект о запрете на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов.

На данный момент ни жалоб на переименование, ни недовольства названием своей деревни от жителей не слышал. В том числе и каких-то усмешек из соседних деревень. Иногда название вызывает улыбку у кого-то, кто впервые сталкивается, но не более. Нужно, наверное, все-таки отталкиваться от исторической составляющей. Эта деревня не вчера была названа. Я думаю, не в честь чьего-либо поведения или социальной позиции, — сказал Водопьянов.

Он добавил, что в регионе есть старинное село Горе-Грязь, основанное в XVIII веке. По легенде, сама Екатерина II, застряв там, назвала так этот населенный пункт, сообщил чиновник.

Поэтому нужно смотреть на историческую составляющую, — сказал Водопьянов.

По мнению главы поселения, проблемы у населенных пунктов возникают не из-за наименования, а из-за недостатка финансирования. В частности, население Шалавы каждый год только уменьшается, в деревне нет инфраструктуры и дорог.

Я бы посоветовал любым депутатам любых фракций и объединений все-таки обращать внимание на качество жизни таких населенных пунктов, на их финансирование, потому что у нас в основном идут проблемы из-за ежегодного недофинансирования, а не от названий, — резюмировал он.

Инициативу о переименовании оскорбительных топонимов на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев. Изменения предлагается внести в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов», дополнив ее положением, согласно которому запрещается употреблять оскорбительные и уничижительные слова в названиях населенных пунктов.