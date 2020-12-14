Глава депздрава ХМАО показал процедуру вакцинации в Instagram

https://static.news.ru/photo/03d58b80-3e9f-11eb-8d4d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Добровольский Фото: aadobrovolskii/instagram.com

Глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Алексей Добровольский привился от коронавируса. Процедуру вакцинации он транслировал в прямом эфире в Instagram.

Перед тем как поставить прививку, медработник напомнил чиновнику, что после вакцинации не следует употреблять алкоголь в течение двух-трёх дней, а также необходимо воздержаться от активных тренировок и поднятия тяжестей. Кроме того, он предупредил, что незначительно может подняться температура — до 37,1.

Добровольский отметил, что в регион пришло 800 доз вакцины, которые до конца текущей недели поступят в медучреждения. Он выразил надежду на то, что в январе больницы округа будут получать по одной тысяче доз еженедельно.

ХМАО входит в первую десятку регионов по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За время пандемии там заразились 37,4 тысячи человек. Из них выздоровели 33,2 тысячи и 472 человека умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что замруководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии по научной работе Денис Логунов назвал срок, когда иммунный ответ организма достигает пика при вакцинации препаратом «Спутник V». По его словам, это происходит на 42-й день. Он также отметил, что в настоящее время эффективность вакцины «Спутник V» достигает 91,4%, однако она может ещё возрасти.