Глава дагестанского Минздрава подал в отставку

Руководитель дагестанского Министерства здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов получил серию критических отзывов о своей работе и попросил освободить его от занимаемой должности. С этой просьбой он обратился к временно исполняющему обязанности главы республики Сергею Меликову. Об этом 22 декабря сообщили представители пресс-службы Меликова со ссылкой на его слова.
Врио главы Дагестана по поводу просьбы министра сказал следующее. Он подчеркнул, что не знает точно, что именно повлияло на решение Гаджиибрагимова. Возможно, это была критика в адрес министра, которую сам Меликов считает объективной. Может быть, просьба об отстранении от должности связана с темпами работы, которые в республике пытаются освоить. В том числе последний указанный пункт связан с функционированием оперштабов по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.
По крайней мере, всё честно: если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы, — цитирует РИА Новости врио главы Дагестана.
Меликов поручил определиться с исполняющим обязанности министра председателю правительства республики.
Как ранее писал NEWS.ru, Абдулпатах Амирханов стал новым председателем правительства Дагестана. Его кандидатуру 11 декабря одобрили депутаты парламента республики. За Амирханова проголосовали все 78 парламентариев, которые присутствовали на очередной сессии. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального правительства.