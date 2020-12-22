Глава дагестанского Минздрава подал в отставку

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В Среднеуральский женский монастырь, в котором сейчас находится отлучённый от церкви бывший схиигумен Сергий Романов, прибыли бойцы группы силовой поддержки Федеральной службы судебных приставов (спецназ ФССП). О штурме монастыря сообщила также телеведущая Ксения Собчак.

Как сообщили URA.RU очевидцы, спецназ сопровождает представителей Екатеринбургской епархии: помощника архиерея по правовым вопросам Виктора Явича и помощников отца Максима Миняйло — старшего священника Храма на Крови. В монастырь также...