Глава Дагестана высказался о никабе Меликов: ношение никаба не свойственно кавказским народам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Меликов

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения женщинами никаба из-за вопросов безопасности, поскольку дает возможность злоумышленникам-мужчинам скрывать свое лицо, передает РИА Новости. Кроме того, по его словам, эта одежда не свойственна кавказским народам.

Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против, — сказал Меликов.

Ранее а одном из базаров Ташкента в Узбекистане поймали 21-летнего мужчину, на котором была женская одежда и никаб. При задержании молодой человек пытался оказать сопротивление полицейским.

В 2023 году в Узбекистане ввели штраф за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон также подписал закон о запрете ношения хиджаба, сообщает Asia-Plus. Согласно тексту документа, за несоблюдение запрета на ношение «чуждой одежды» предусмотрен штраф.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев ранее также заявил, что в России следует ввести запрет на ношение никаба. Он намерен обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей.