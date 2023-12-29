Глава Дагестана раскрыл, что думает о «Слове пацана» и вечеринке Ивлеевой Меликов: Дагестану чужды сериал «Слово пацана» и «голые» вечеринки

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Сериал «Слово пацана» и «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой являются чуждыми для Дагестана явлениями, заявил глава республики Сергей Меликов. По его словам, которые цитирует пресс-служба администрации, Дагестан — «оплот нравственности», и местным жителям трудно понять подобное.

Все это чуждо Дагестану. Наша республика в этом плане — оплот нравственности, — подчеркнул Меликов.

Ранее выяснилось, что «голая» вечеринка Ивлеевой вызвала необычайно быструю и мощную реакцию не только в России, но и в США. В западных СМИ отметили, что скандал вокруг организованного Ивлеевой мероприятия произошел на фоне того, как президент страны Владимир Путин сделал ставку на усиление политики социального консерватизма. Журналисты также напомнили, что как раз недавно Верховный суд РФ принял решение о запрете ЛГБТ-движения (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

До этого в ГУ МВД по Иркутской области опровергли информацию о взаимосвязи убийства 15-летнего мальчика с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Известно, что около остановки в Иркутске к компании друзей подошла группа незнакомых подростков и начала задавать вопросы. Вскоре произошла драка, в ходе потасовки девятиклассника зарезали на глазах у товарищей.