Глава Дагестана раскритиковал чиновников, ездящих «с охраной в крузаках» Меликов пристыдил чиновников в Дагестане, передвигающихся с охраной

Глава Дагестана Сергей Меликов пристыдил местных чиновников за то, что они ездят с охраной, следует из видеозаписи, размещенной в Telegram-канале администрации руководителя. Он поинтересовался от кого их охраняют и посоветовал ходить пешком.

Не могу понять, от кого вас охраняют? Одна машина с охраной, впереди какая-то машина с охраной <...> А что вам через площадь-то не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщаетесь с кем-нибудь <...> но это же не престижно — надо с охраной, да на «крузаках», — говорит он на записи.

Ранее Меликов заявил, что отсутствие необходимого финансирования привело к немыслимому износу электросетей в Дагестане. По его словам, данный вопрос выходит за рамки полномочий региональной власти и требует решений на федеральном уровне. Он подчеркнул, что по факту отключений электричества необходимо провести проверку и задействовать экстренные меры. Глава региона отметил, что сообщил о проблеме президенту страны Владимиру Путину.