Глава Дагестана назвал организаторов массовых беспорядков в Махачкале Меликов: дестабилизировать обстановку в Дагестане пытаются враги России

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Беспорядки в аэропорту Махачкалы, как и другие попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, создать протестный фон, организуются из-за рубежа врагами России, заявил глава республики Сергей Меликов. Произошедшее в воздушной гавани он назвал цинизмом и предательством, передает ТАСС.

Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами, противниками нашей страны, — цитирует агентство Меликова.

Он рассказал, что один из Telegram-каналов, который публикует призывы к жителям республики участвовать в протестных акциях, администрируется с территории Украины. Беспорядки в аэропорту Махачкалы Меликов охарактеризовал как «нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне СВО».

Глава республики добавил, что оборудование воздушной гавани в результате произошедшего не пострадало. В ближайшие дни функционал аэропорта будет восстановлен.

Накануне вечером сотни жителей Махачкалы собрались в местном аэропорту Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

В результате беспорядков пострадали более 10 человек, в том числе двое полицейских. По данным Минздрава республики, состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Задержаны и доставлены в отделы полиции 59 участников акции.