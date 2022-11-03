Глава Чувашии назвал причину протестов мобилизованных Глава Чувашии Николаев объяснил протесты мобилизованных недостатком информации о мерах поддержки

Фото: ПОРТАЛ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что причиной протестов мобилизованных в учебном центре Ульяновской области является недостаток информации о полагающихся им мерах поддержки. В эфире «Национальной телерадиокомпании Чувашии» он выразил уверенность, что все решения президента России по данному вопросу будут неукоснительно выполнены.

То, что люди на сегодняшний день определенным образом напряжены, это очевидно. И вот это напряжение может выливаться в любое недовольство или активность, если у них не будет достаточной информации и понимания, как будет развиваться ситуация. Я думаю, именно в этой плоскости все происходит, — сказал Николаев.

Он отметил, что власти региона находятся в постоянном контакте с мобилизованными, чтобы четко информировать о всевозможных мерах поддержки. Он выразил уверенность в неукоснительном исполнении решений президента относительно поддержки призванных на военную службу в рамках мобилизации и в том, что инцидент будет быстро исчерпан.

Накануне сообщалось, что в воинской части Ульяновска мобилизованные вышли на протест из-за невыплаты положенного вознаграждения. По данным канала, они собрались на плацу и начали скандировать: «Один за всех, и все за одного!». Успокоили мобилизованных росгвардейцы, заверив, что они вскоре получат причитающиеся выплаты.

Депутат Госдумы Виктор Соболев назвал митинги мобилизованных незаконными. Он напомнил, что рядовым по решению главы государства полагаются выплаты в размере 195 тысяч рублей. Соболев допустил, что могут быть задержки, но заверил, что выплаты получат все.