Российский чиновник уволился из-за нападения собак на ребенка Глава Читинского района Забайкалья покинул пост из-за нападения собак на ребенка

Фото: t.me/MashukovV

Виктор Машуков

Глава Читинского района Забайкалья Виктор Машуков подал в отставку после очередного нападения собак на местных жителей. Чиновник сообщил в своем Telegram-канале, что причиной послужило возбуждение уголовного дела из-за нападения животного на ребенка в селе Засопка 29 ноября. Ранее суд уже штрафовал Машукова за неисполнение обязанностей.

30 ноября был мой последний рабочий день в администрации Читинского района. С сегодняшнего дня я вышел в отставку. <...> Причиной выхода в отставку послужило возбуждение сотрудниками Следственного комитета РФ уголовного дела из-за нападения собаки на ребенка в селе Засопка 29 ноября 2023 года, — говорится в сообщении.

Собака в Засопке напала на девятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, глава СК потребовал доложить ему о ходе расследования.

Виктор Машуков управлял самым большим муниципалитетом Забайкалья на протяжении двух лет. В течение 2023 года от бродячих псов пострадали 29 человек, в том числе погиб один ребенок. Недавно чиновника оштрафовали за неисполнение обязанностей на 100 тысяч рублей.

Ранее в Калуге двое детей пострадали в результате нападения бойцовой собаки. По словам местных жителей, животное было на «самовыгуле». После инцидента хозяин поймал собаку и увел домой.