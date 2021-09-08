Глава Бурятии заразился коронавирусом

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заболел коронавирусом. В настоящее время его самочувствие удовлетворительное. Он выразил надежду, что болезнь будет протекать как обычный грипп, пишет «МК в Бурятии».

Как рассказал глава республики на своей странице в Instagram, он дважды вакцинирован, кроме того, постоянно сдаёт ПЦР-тесты, последний из которых он делал 2 сентября на ВЭФ во Владивостоке.

Сюрприз у меня: ковид подхватил. Хотя дважды вакцинирован. Тест показал, что ковид есть. Нос немножко гудит, но самочувствие, вообще, нормальное, — сообщил Цыденов.

По его мнению, вирус он подхватил в последние шесть дней после 2 сентября.

В ролике Цыденов пожелал всем здоровья и призвал вакцинироваться от вируса, носить маски и соблюдать дистанцию. В конце видеообращения он посмеялся сам над собой, заявив, что заболел, несмотря на все свои рекомендации.

По данным на 8 сентября, в России за минувшие сутки выявили 18 024 новых случая заражения коронавирусом, умерли 797 пациентов. Всего с начала пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 7 065 904 человек, скончались — 189 582 заболевших.