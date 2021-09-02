Глава Бурятии рассказал о помощи пострадавшим от паводков

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что меры, принимаемые властями, позволят не допустить массового затопления домов. Те жители, чьи хозяйства всё же пострадали, получат денежную компенсацию, пишет «Политика Сегодня».

Как сообщил глава республики, у них была климатическая модель прогнозирования развития паводковой ситуации, благодаря которой было принято решение о предварительной отсыпке низменных мест. В результате этих превентивных мер были защищены 1800 домов.

По словам Цыденова, пока вода стоит, окончательный ущерб ещё не подсчитан. Однако в любом случае, пострадавшие от паводков жители получат денежную помощь: 10 тысяч рублей всем сразу на человека, а дальше уже от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на человека в зависимости от объёма утерянного имущества.

Помимо финансовой помощи людям будут помогать сушить дома, для этого им бесплатно выделят дизельные тепловые пушки.

Будем оказывать помощь по компенсации потерянного урожая непосредственно овощами: картошкой, морковкой, капустой. Плюс тем хозяйствам, у которых «уплыли» дрова, поможем дровами, — добавил Цыденов.

Он также рассказал, что в пострадавших районах идёт активная помощь со стороны волонтёров. Они помогают очищать дома от грязи и ила, перетаскивают имущество для просушки.

Ранее в Бурятии из-за дождевого паводка начался самый сильный за последние 30 лет потоп. Из берегов вышла река Селенга. Больше всего от разгула стихии пострадали Улан-Удэ и населённые пункты, расположенные вдоль русла реки. Власти региона ввели режим ЧС и массово эвакуируют население из опасных районов.