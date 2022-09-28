Глава Бурятии прокомментировал слухи о сбежавшем от мобилизации сыне Глава Бурятии Цыденов опроверг слухи, что его сын сбежал от мобилизации в Израиль

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов опроверг слухи о том, что его сын сбежал в Израиль за три дня до мобилизации, сообщает «КП — Иркутск». Как написал чиновник в своем Telegram-канале, его старший сын на данный момент находится в Москве и учится в МГТУ им.Н.Э. Баумана, поэтому он никуда не уезжал, родственников в Израиле он также не имеет.

И вот такое приходиться читать. Мой старший сын, как учился, так и учится в Москве. Естественно никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве, — написал Цыденов.

В сообщении, которое дошло до главы республики, сообщалось, что сын главы Бурятии спешно улетел в Израиль к бабушке по линии матери, и Цыденов якобы подготовил «хорошие отступные» для смены гражданства юноши.

Председатель правозащитной организации «Комитет солдатских матерей» в Новосибирской области Ольга Головина ранее высказала мнение, что уклонение от частичной мобилизации — это позор. Женщина заявила, что ей стыдно за уклонистов и их родителей так, будто от призыва сбежал ее собственный сын. По ее словам, в ситуации «нет ничего страшного», а матерям подлежащих мобилизации мужчин «не стоит держать своих сыновей под юбкой».

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно впервые на этом уровне образования. Указ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.