Проба главы Бурятии Алексея Цыденова на новую коронавирусную инфекцию показала отрицательный результат.
По данным пресс-службы правительства республики, анализ Цыденов
На сегодняшний день в Бурятии выявлено два случая заражения коронавирусом. Пациенты находятся в Республиканской инфекционной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Как писал NEWS.ru, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого ранее выявили коронавирус. Как написал медик на своей странице в Facebook, его пост должен развеять все спекуляции на эту тему.
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