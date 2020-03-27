https://static.news.ru/photo/8c8a6cac-6ff6-11ea-a610-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проба главы Бурятии Алексея Цыденова на новую коронавирусную инфекцию показала отрицательный результат.

По данным пресс-службы правительства республики, анализ Цыденов сдал в четверг, 26 марта.

На сегодняшний день в Бурятии выявлено два случая заражения коронавирусом. Пациенты находятся в Республиканской инфекционной больнице. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как писал NEWS.ru, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого ранее выявили коронавирус. Как написал медик на своей странице в Facebook, его пост должен развеять все спекуляции на эту тему.