Глава Брянской области рассказал о снарядах, пущенных с Украины Богомаз: выпущенные по Брянской области снаряды имеют западное происхождение

Фото: avbogomaz/vk.com

Удар по поселку Суземка в Брянской области был нанесен снарядами, которые Украине поставляют с Запада, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, всего было выпущено около 15 снарядов.

Выпущено было порядка 15 снарядов, как говорят наши военные. Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметрового, — сказал он.

Ранее Богомаз сообщил о том, что утром бойцами ВСУ был обстрелян посёлок Суземка в Брянской области. По его словам, огневая точка противника была быстро подавлена. В результате обстрела в посёлке повреждена РЭС, частично отключено электричество. Кроме того, пострадал сотрудник АО «Русские энергетические системы» (РЭС), получивший легкое осколочное ранение. Также в посёлке поврежден частный жилой дом и окна двух-трехэтажных жилых домов.