Глава Брянской области пообещал новый дом семье мальчика-героя Федора

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Александр Богомаз

Глава Брянской области Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» пообещал купить новый дом для семьи десятилетнего мальчика Федора, получившего ранение при нападении украинских диверсантов. В настоящее время ребенок находится в больнице, он перенес операцию по удалению пули.

Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший, — сказал Богомаз.

Дом, в котором сейчас проживает семья мальчика, еще до нападения диверсантов был поврежден в результате пожара. Удобства в нем отсутствуют, передает ТАСС.

Ранее Богомаз рассказал, что навестил Федора в больнице после операции. Он отметил, что мальчик держится мужественно и пожелал ему скорейшего выздоровления. До этого губернатор сообщил, что пуля, которую врачи извлекли из тела ребенка, была «натовского производства».

СКР также наградил Федора ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Его сотрудники пообещали оказать семье мальчика всю необходимую помощь.