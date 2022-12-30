Глава Белгородской области рассказал, сколько жителей погибли при обстрелах Гладков: в Белгородской области жертвами обстрелов ВСУ стали 22 мирных жителя

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Вячеслав Гладков

За все время обстрелов Белгородской области со стороны Украины погибли 22 мирных жителя, еще 100 человек получили ранения, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, жителей практически не осталось в 15 населенных пунктах, где объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены, — сказал Гладков.

Глава области добавил, что частично или полностью разрушены свыше 1,6 тысячи квартир и жилых домов. Из районов, где объявлен режим ЧС, отселены порядка семи тысяч человек.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино. По его словам, снаряды попали на территорию промышленного предприятия, оно получило повреждения. Губернатор отметил, что пострадавших при обстреле нет. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. В результате обстрела ВСУ пострадавших не было, один из фрагментов сбитой ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский — Майский.