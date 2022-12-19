Глава Белгородской области сообщил об обстреле поселка Красная Яруга

Фото: gladkov_vv/vk.com

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга со стороны ВСУ. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале белгородский губернатор.

В результате обстрела повреждены окна в четырехэтажном многоквартирном доме, загорелись расположенные рядом хозпостройки.

Есть повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом, также повреждена линия электропередачи. Все аварийные и оперативные службы находятся на месте. Продолжается подомовой обход, — написал Гладков.

Ранее сегодня в воскресенье, 18 декабря, в ходе обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали 60 квартир и 32 автомобиля. Также в ходе обстрела повреждены два частных дома, были составлены акты о повреждениях.

В результате обстрела региона погиб житель Тамбова, который работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.